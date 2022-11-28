Медики запретили Саакашвили появляться в суде

28 ноя. 16:11

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили присутствовать на судебном заседании по делу о пересечении государственной границы, сообщила член крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

"Его состояние здоровья очень тяжелое… Врачи клиники не взяли на себя ответственность и не разрешили ему покинуть клинику", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее адвокат бывшего грузинского лидера заявил, что Саакашвили долгое время решил посетить судебный процесс. По его словам, политика доставят в зал суда на инвалидной коляске, так как ему трудно передвигаться.