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Турция, Финляндия и Швеция обсудят членство в НАТО 29 ноября в Бухаресте

Турция, Финляндия и Швеция обсудят членство в НАТО 29 ноября в Бухаресте

Во вторник в Бухаресте состоится встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции Мевлюта Чавушоглу, Пекки Хаависто и Тобиаса Билльстрёма, будет обсуждаться вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО.

"Процесс продвигается позитивно, но еще есть шаги, которые необходимо предпринять. Проблемы с Финляндией не так уж велики. У нас в Швеции больше проблем. Швеция - та страна, которая должна предпринять больше шагов", - сообщил Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

В настоящее время заявку на членство Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.

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