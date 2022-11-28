Мэр Махачкалы ушел в отставку

28 ноя. 15:48

Салман Дадаев подал в отставку с поста мэра Махачкалы. Решение было принято в ходе сессии депутатов городского собрания города.

Отмечается, что сложение полномочий связано с переходом на другую должность. Махачкалинские депутаты не хотели рассматривать вопрос об отставке, однако Дадаев настоял.

В своей речи политик заявил о необходимости дать работать Махачкале под новым руководством. "Нужно работать на благо горожан, и очень надеюсь, что это будет продолжаться", - добавил он.

По словам Дадаева, не все проекты успели реализовать в столице. При этом бывший глава подчеркнул, что "можно не только продавать парковые участки, но и возвращать их в собственность города".