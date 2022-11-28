Тепло скоро вернется в дома жителей центра Краснодара

28 ноя. 15:26

Авария на теплосетях в центре Краснодара устранена, отопление и горячая вода постепенно возвращаются в дома горожан.

Авария случилась 26 ноября, в результате около 7 тыс человек остались без горячей воды и отопления. Специалисты полностью заменили вышедший из строя участок трубы.

"Тепло и горячая вода уже поступают в дома жителей центральной части города. Насколько быстро батареи станут горячими у всех, в том числе, зависит от управляющих компаний. Важно исключить воздушные пробки и другие локальные проблемы на сетях", - отметили в "Краснодартеплоэнерго".