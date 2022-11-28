В Казахстане назвали Россию своим стратегическим партнером

28 ноя. 15:16

Россия есть будет оставаться стратегическим торгово-экономическим партнером Казахстана. Об этом заявил вице-премьер - министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, выступая на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Оренбурге.

"Последние несколько лет были сложными для всей международной торговли. Однако, несмотря на глобальные сдвиги, РФ для Казахстана была и осталась стратегическим торгово-экономическим партнером", - сказал он.

Напомним, 28 ноября в Москве проходят переговоры президентов России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев также участвуют в режиме видеосвязи в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.