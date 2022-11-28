В Стамбуле открыли памятник "турецко-казахскому братству"

28 ноя. 15:16

Памятник братству народов Турции и Казахстана была открыт в стамбульском районе Багджылар в прошедшие выходные, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на турецкое издание Haber 7.

В Багджыларе также прошли мероприятия по случаю 70-летия переселения казахской диаспоры в Турцию. В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Анкаре Еркебулан Сапиев, глава района Багджылар Абдуллах Оздемир, генеральный консул Казахстана в Стамбуле Алим Байел и члены казахской диаспоры.

Часть казахской диаспоры Стамбула проживает как раз в районе Багджылар. В 2021 году в районе также был открыт парк имени Мустафы Озтюрка - основателя турецкой и казахстанской школ тхэквондо. Также многие казахи живут в стамбульском районе Зейтинбурну, в прошлом году в честь казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева там были открыты площадь и памятник.