ЧМ-2022: Камерун сыграл вничью с Сербией, уступая в два мяча

28 ноя. 14:59

На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы G между сборными Камеруна и Сербии. Команды сыграли вничью 3:3.

В составе Камеруна голами отметились Жан-Шарль Кастеллетто (29-я минута), Венсан Абубакар (63-я) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (66-я). У сербов отличились Страхиня Павлович (45+1), Сергей Милинкович-Савич (45+3) и Александр Митрович (53-я).

На данный момент лидером группы G является сборная Бразилии, набравшая 3 очка. Такое же количество очков о Швейцарии, однако она уступает бразильцам по дополнительным показателям. Третье место занимает Камерун (1 очко), четвертое - Сербия (1 очко).