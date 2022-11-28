Казахстан и Узбекистан подпишут договор о союзничестве на случай нападения третьих государств

28 ноя. 15:14

Казахстан и Узбекистан намерены заключить договор о союзнических отношениях, который предусматривает реализацию комплекса мер по разрешению ситуации в случае нападения третьих государств.

Стороны обязуются не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против друг друга.

"Ни одна из сторон не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны. Стороны обязуются не допускать использование на своих территориях системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий или иной враждебной деятельности против другой стороны", – отмечается в документе.

Кроме того, согласно договору, в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, Казахстан и Узбекистан незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом, в том числе и в рамках международных организаций, участниками которых они являются, с целью принятия мер, способствующих мирному урегулированию ситуации.