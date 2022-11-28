Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Кремле

28 ноя. 14:20

В понедельник в Москве проходит встреча президентов России и Казахстана Владимира Путин и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Начиная переговоры, российский лидер отметил, что РФ высоко ценит, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переизбрания на пост главы государства отправился с визитом в Москву. "Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана, в этом смысле он имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений. Мы это высоко ценим", - цитирует его ТАСС.

Путин заметил, что его встречи с Токаевым проходят регулярно, они виделись недавно на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшем в Ереване. "Мы всегда используем любую нашу встречу, для того чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике, потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям", - сказал российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что на проходящем в Оренбурге Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана его участники "добьются существенных, конкретных результатов, потому что значительный объем товарооборота идет по приграничным территориям". Жители приграничных регионов двух стран, тесно общающиеся друг с другом, "лучше, чем центре, знают ситуацию о возможностях друг друга, развивают эти отношения".

"Мы отметили рост товарооборота в 2021 году, в 2022 году он тоже растет уверенно. Мы работаем и по нашим традиционным направлениям, по высокотехнологичным сферам, что чрезвычайно важно для перспективы", - сообщил президент России.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил политическую значимость и символизм того, что первый после своего переизбрания на пост главы республики официальный визит он совершает именно в Россию.

"Я хотел бы выразить признательность за ваши персональные поздравления в связи с [моим] переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в РФ, что само по себе имеет глубокое политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом визите определенно присутствует", - сказал он.