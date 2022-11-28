Нефть Brent подешевела до январских значений

28 ноя. 14:46

В понедельник нефть сорта Brent торгуется ниже $81 за баррель, до такого уровня цена топлива опустилась впервые с 11 января. WTI торгуется на минимуме с прошлого декабря.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $80,96 за баррель, что на 3,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуются по $73,9 за баррель, минус 3,12% к закрытию прошлой сессии.

Цены на нефть теряют на торгах более 3% в связи с общим снижением спроса из-за рисков на мировых рынках. В Китае - крупнейшем в мире экспортере нефти - проходят массовые акции протеста против ковидных ограничений. Эти протесты могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, пишет агентство Bloomberg.