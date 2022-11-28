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Ненефтяной экспорт Ирана продолжает расти

Ненефтяной экспорт Ирана продолжает расти

Объем ненефтяного экспорта Ирана за первые восемь месяцев текущего календарного года вырос на 4,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель таможенной службы Исламской Республики Мортеза Эмади.

Как передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Tehran Times, по словам Эмади, с 21 марта по 21 ноября Иран экспортировал 70,402 млн тонн товаров на сумму $32,368 млрд.

Основными статьями иранского экспорта в указанный период времени были сжиженный пропан, метанол, сжиженный бутан, полиэтилен, битум, карбамид и сжиженный природный газ. Представитель таможенной службы сообщил, что основные экспортные поставки иранских товаров осуществлялись в Китай, Ирак, ОАЭ, Турцию и Индию.

Кроме того, стало известно, что за первые восемь месяцев текущего года Исламская Республика импортировала 23,405 млн тонн ненефтяных товаров на сумму $37,116 млрд. Импортировались в Иран в основном товары из ОАЭ, Китая, Турции, Индии и Германии. Эмади назвал в качестве наиболее часто ввозимых в Иран товаров кукурузу, рис, пшеницу, соевые бобы, подсолнечное масло, сотовые телефоны, муку и нерафинированный сахар.

Как объявили ранее, в прошлом календарном году объем иранского экспорта ненефтяных товаров составил 122 млн тонн на сумму $48 млрд, что на $14 млрд (41%) больше, чем показатель предшествующего года.

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