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Счетная палата оценила развитие курортов Ставрополья

Счетная палата оценила развитие курортов Ставрополья

По данным Счетной палаты России, меры господдержки оказали положительное влияние на развитие курортов Северного Кавказа в 2016-2021 годах, однако выявлены и системные проблемы.

Так, согласно бюллетеню контрольного ведомства, полноценная система управления долгосрочным и комплексным социально-экономическим развитием Кавминвод пока не сформирована.

В Счетной палате считают, что основной проблемой является отсутствие комплексного подхода к данному региону как к единой санаторно-курортной и туристской системе. "В результате реализуемые мероприятия не взаимоувязаны по целям, срокам, показателям и исполнителям", – говорится в документе.

За прошедшие пять лет не удалось завершить строительство пяти объектов, в том числе дворца спорта "Арена Кисловодск" и Кисловодской городской больницы.

"Это говорит об отсутствии последовательности и преемственности при формировании федеральных программных документов, направленных на развитие Кавминвод. В результате остались не реализованы такие крупные системообразующие проекты, как создание медицинского кластера, строительство Кавминводского велотерренкура и автодороги, соединяющей Кавминводы и Краснодарский край", – подчеркнула аудитор ведомства Наталья Трунова.

Счетная палата выработала ряд предложений по решению сложившейся ситуации.

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