Ильхам Алиев утвердил празднование в 2023 году 100-летие Гейдара Алиева

28 ноя. 14:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".

В документе сказано, что администрация главы государства будет осуществлять координацию и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным частью 1 настоящего распоряжения.

Отмечается, что правительству Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Помимо этого, в Плане говорится об учреждении "Стипендии Гейдара Алиева" для студентов-отличников вузов Азербайджана. Кроме того, планируется изготовить золотые монеты, посвященные 100-летию общенационального лидера, и учредить медаль "Гейдар Алиев – 100".

Также План предусматривает выпуск почтовых марок и памятных знаков, посвященные 100-летию Гейдара Алиева, ряд мероприятий по социальной поддержке, благотворительные акции и церемонию вручения "Премии Гейдара Алиева".