Путин: с Казахстаном наладили сотрудничество 76 регионов России

28 ноя. 13:57

На сегодняшний день 76 регионов России наладили торгово-экономические связи с Казахстаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

"Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами", - цитирует главу российского государства ТАСС.

Напомним, 28 ноября состоятся переговоры президентов России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев также участвуют в режиме видеосвязи в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.