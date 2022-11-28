Россия будет покупать автомобили, собранные в Иране

28 ноя. 13:46

Россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей. Об этом пишет агентство Fars, ссылаясь на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей.

"РФ станет еще одним покупателем автомашин, которые собраны на территории Исламской Республики. Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму $300 млн", - сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что Исламская Республика уже осуществляет поставки автомобилей собственного производства в Азербайджан и Армению/