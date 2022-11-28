Шри-Ланка с декабря повышает стоимость виз для туристов

28 ноя. 13:32

АТОР сообщает, что с 1 декабря визы на Шри-Ланку станут дороже.

Плата за электронное разрешение на въезд (ЕТА) сроком действия 180 дней составит $50 вместо нынешних $35 за взрослого туриста, столько же будет стоить ЕТА со сроком действия 30 дней при возможности двукратного визита.

Отмечается, что при оформлении ЕТА онлайн потребуется карта иностранного банка, либо оформлять визу нужно через туроператора при бронировании путевки.

Туристическая виза, получаемая по прибытии подорожает с $40 до $60, оплатить ее можно наличными. Детям до 12 лет - бесплатно.

Из России на Шри-Ланку летают две авиакомпании: "Аэрофлот" и AZUR air.