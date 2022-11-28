Саакашвили посетит судебное заседание впервые за долгое время

28 ноя. 13:26

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время появится в суде по делу о незаконном пересечении государственной границы, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Чтобы мы не стали причиной переноса и срыва заседаний, было решено, что сегодня он будет присутствовать на судебном процессе. Однако это произойдет, скорее всего, при помощи инвалидной коляски, так как он физически не может передвигаться на такое расстояние", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что судебный процесс начнется в 14:00 по московскому времени в Тбилисском городском суде.

Ранее адвокат заявил, что в организме его Саакашвили обнаружены три тяжелых металла, в том числе мышьяк. По его словам, бывший глава государства, возможно, был отравлен.