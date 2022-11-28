Чавушоглу почтил память Владимира Макея

28 ноя. 13:23

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу приехал в понедельник в посольство Беларуси в Анкаре, чтобы почтить память своего белорусского коллеги Владимира Макея. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского посольства.

"28 ноября посольство Республики Беларусь в Турецкой Республике посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чтобы почтить светлую память министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея", - сказано в заявлении.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства оставил запись в книге соболезнований.

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался в минувшую субботу. Ему было 64 года.