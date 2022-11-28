РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Граждане стран Запада, участвовавшие в беспорядках в Иране, задержаны

Граждане стран Запада, участвовавшие в беспорядках в Иране, задержаны

Иранские правоохранители арестовали граждан западных стран, принимавших участие в беспорядках в стране, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани.

"Значительное количество граждан западных стран присутствовало и участвовало в беспорядках, некоторые из них были арестованы", - цитирует дипломата агентство IRNA.

Напомним, в Иране с середины сентября продолжаются протесты и беспорядки, вызванные гибелью девушки Махсы Амини после задержания полицией нравов. Власти обвиняют Запад в поддержке протестующих, которые в СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера.

1020 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version