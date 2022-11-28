Граждане стран Запада, участвовавшие в беспорядках в Иране, задержаны

28 ноя. 13:15

Иранские правоохранители арестовали граждан западных стран, принимавших участие в беспорядках в стране, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани.

"Значительное количество граждан западных стран присутствовало и участвовало в беспорядках, некоторые из них были арестованы", - цитирует дипломата агентство IRNA.

Напомним, в Иране с середины сентября продолжаются протесты и беспорядки, вызванные гибелью девушки Махсы Амини после задержания полицией нравов. Власти обвиняют Запад в поддержке протестующих, которые в СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера.