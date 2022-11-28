Володин в Ташкенте: Россия развивает отношения с Узбекистаном

28 ноя. 12:30

В Ташкенте состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. Володин отметил, что отношения между двумя странами развиваются благодаря усилиям президентов.

"Наши отношения действительно развиваются. И здесь будет правильно отметить роль президентов. Именно благодаря их диалогу приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами", - заявил председатель Госдумы.

Володин выразил надежду, что представители парламента Узбекистана в ближайшее время смогут приехать с визитом в Россию.

Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Узбекистана была подписана президентами "на полях" саммита ШОС в сентябре, напомнил он. По словам Володина, решения, принятие на уровне глав обеих стран, должны быть реализованы на парламентском уровне.

Также председатель Госдумы отметил успехи между двумя странами в вопросах миграционного законодательства, в сохранении традиций и языка, а также туризма.

"Мы заинтересованы в создании условий для пребывания граждан Узбекистана в России", - подчеркнул он, указав на недавнюю отмену для граждан Узбекистана регистрироваться по прибытии в Россию в 15-дневный срок.

Говоря о развитии туризма, Володин отметил, что с начала 2022 года Узбекистан посетило в 1,5 раза больше российских туристов, чем за прошлый год. "Дальнейшее увеличение турпотока будет способствовать использованию национальных платежных инструментов, нам важно найти в этой сфере взаимовыгодное решение", - уверен он.