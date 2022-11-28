В Иране опровергли причастность к нападению на гражданское судно у Омана

28 ноя. 12:55

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи опроверг информацию о причастности Исламской Республики к атаке на гражданское судно возле берегов Омана.

"Это ложное обвинение в адрес Ирана является целью сионистского режима и других союзников (США - прим. ред.)", - цитирует его ТАСС.

По словам Чафи, если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность за это.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что танкер Pacific Zircon у берегов Омана подвергся атаке с помощью заминированного дрона.