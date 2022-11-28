Газ, экономика, Украина: США разочаровали Германию

Подобравшаяся к Европе зима начинает постепенно сказываться на ее отношении к Украине. Недавно на саммите G20 руководители Франции и Германии подошли к главе МИД РФ Сергею Лаврову и предложили начать дипломатическое урегулирование конфликта. Из этой затеи ничего не вышло, так как Украина не готова к уступкам, но тем не менее поступок Шольца и Макрона обнажил серьезные проблемы европейцев. Да, для демонстрации силы они вслух обсуждают тему потолка цен на нефть и готовятся к эмбарго. Но у себя в кабинетах и в Брюсселе судорожно думают над тем, чем же будут топить дома в морозы.

Отключения света на стадионах и экономии воды уже явно недостаточно. Поставки из Африки и Ближнего Востока увеличить не получается, а американский СПГ - слишком дорогостоящее удовольствие. Чтобы хоть как-то смягчить свое положение, Франция и Германия придумали формулу под названием "европейская солидарность". Смысл в том, чтобы страны-члены помогали друг другу в энергообеспечении. Так, Франция пообещала больше не покупать газ из Германии, чтобы не стимулировать ее закупаться "голубым топливом" в России. Париж сам будет поставлять газ Берлину. В обмен на это немцы увеличат пропускную способность электросетей и экспорт электричества во Францию. Источником поставок должны стать возобновляемые источники и резервные АЭС на территории ФРГ. Насколько план сработает, непонятно, но уже сейчас ясно, что он вызовет новые сложности. Во-первых, зеленая энергия – дорогая, а денег у ЕС все меньше и меньше. А атомная энергия – временная история, потому что по стратегии ФРГ все АЭС должны быть отключены.

Дополнительное давление на Европу, помимо обратного эффекта антироссийских санкций, оказывает, как ни странно, Америка. Пару недель назад Макрон уже обвинил США в том, что они продают Европе нефть и газ дороже, чем у себя на внутреннем рынке. А недавно на Вашингтон обрушилось немецкое издание Focus. Оно пишет, что немецкая экономика оказалась в "американских клещах", и что от США исходит большая угроза, чем от России и Китая. Новый закон об инфляции приводит к оттоку IT-компаний из Германии в США, а антикитайские меры Вашингтона вынуждают европейцев сворачивать партнерство с КНР. Цель санкций США – в том, чтобы увеличить технологическое отставание Китая в области беспилотных автомобилей, 5G-технологий, облачных сервисов и искусственного интеллекта.

Помимо экономического давления, Германия устала и от политического диктата США. Обратите внимание, насколько уже боится озвучивать свое мнение Шольц. Канцлер Германии в личных беседах с Эрдоганом говорит о необходимости диалога с Путиным, а потом публично опровергает свои же слова. Лишь некоторые, у кого хватает смелости, говорят правду в лицо. Один из таких – ни много ни мало бывший глава родной для Шольца социал-демократической партии Олаф Лафонтен. На днях политик заявил, что США с 2014 года вооружали Украину и готовили ее к конфликту с Россией, а в итоге "Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО". Через этот конфликт США добились разрыва отношений России и Европы и получили контроль над европейской политикой. Благодаря конфликту американская оборонка процветает, а США продают Европе дорогие энергоресурсы. Да и санкции уже обернулись для Запада бумерангом.

Разочарование Лафонтена – не только его частное мнение. Германия уже не так охотно поставляет оружие Украине. На просьбу Польши отправить системы ПВО Пэтриот на Украину немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт ответила решительным "Nein". По свежим опросам, почти половина немцев выступает против поставок оружия и принятия украинских беженцев. Скорее всего, с ухудшением кризиса еврозоны и дефицитом топлива, неизбежным после вступления в силу нефтяного эмбарго, критика США и Украины в Германии будет лишь нарастать. Однако утверждать, что падение экономики тут же приведет к нужным для России результатам, преждевременно. США будут дожимать Европу до последнего, чтобы устранить своего экономического конкурента и его же руками добиться поражения России.