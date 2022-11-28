В США словом года назвали "газлайтинг"

28 ноя. 12:32

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2022 года "газлайтинг" (gaslighting). Этот термин означает психологические манипуляции, которые заставляют человека сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.

Согласно информации Merriam-Webster, в этом году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1740%, причем большое количество запросов сохранялось в течение всего года.

"В наш век дезинформации - "фейковых новостей", теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков - газлайтинг превратился в слово нашего времени", - считают создатели словаря.

Термин происходит из названия пьесы 1938 года и фильма, снятого Джорджем Кьюкором в 1944 году. В центре сюжета пара, муж пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума, тайно манипулируя газовым освещением (gas lights) в доме.

В последние годы, отмечают в американском словаре, газлайтинг означает "действие или практика грубого введения в заблуждение кого-либо, особенно ради личной выгоды". Кроме того, газлайтинг применяется как в личном, так и политическом контексте.

Также словами года по версии словаря стали: "олигарх" (в связи с санкциями Запада против россиян), "омикрон", "кодифицировать" (связанное с вопросом об абортах в США).