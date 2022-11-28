Россиянам стало проще получать визы в Китай

28 ноя. 12:11

Генеральное консульство КНР упрощает визовые процедуры для граждан России, рассказал "Интерфаксу" генконсул Цзян Сяоян.

В настоящее время россияне могут подать документы в генконсульстве в Хабаровске на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы.

"Мы придаем большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через государственную границу двух стран. Требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии", - сообщил генконсул.

До пандемии коронавируса показатель взаимных визитов между двумя РФ и КНР достигал 3 млн пересечений.