Камнепад лишил газа три дагестанских села

28 ноя. 11:58

Три села Ботлихского района остались без газоснабжения из-за камнепада, повредившего газопровод высокого давления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Для остановки утечки на поврежденном газопроводе была перекрыта подача газа. Села Нижнее Инхело, Хелетури и Алак остались без газоснабжения. Жители сел пользуются электрическими обогревателями и печками на твердом топливе.

В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы в Ботлихском районе планируется завершить в до 17:00 по московскому времени.