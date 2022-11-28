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Камнепад лишил газа три дагестанских села

Камнепад лишил газа три дагестанских села

Три села Ботлихского района остались без газоснабжения из-за камнепада, повредившего газопровод высокого давления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Для остановки утечки на поврежденном газопроводе была перекрыта подача газа. Села Нижнее Инхело, Хелетури и Алак остались без газоснабжения. Жители сел пользуются электрическими обогревателями и печками на твердом топливе.

В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы в Ботлихском районе планируется завершить в до 17:00 по московскому времени.

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