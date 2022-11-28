Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако

28 ноя. 11:18

В Монако при крушении вертолета, следовавшего из Швейцарии, погиб российский бизнесмен, основатель Forex Club Вячеслав Таран, пишет издание Monaco Daily News.

Крушение вертолета произошло 25 ноября. Также погиб 35-летний пилот.

Таран - выпускник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, в 1997 году он основал Forex Club, который сейчас работает под брендом Libertex Group. Последние десять лет предприниматель жил в Монако.

Предположительно, Таран погиб, возвращаясь из Лозанны, где был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler.