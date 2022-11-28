В России выявили чуть более пяти тыс новых случаев COVID-19

28 ноя. 11:09

В России за минувшие сутки выявили 5 048 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 783, в Санкт-Петербурге - 579, в Подмосковье - 101. В Краснодарском крае - 64, в Ставропольском крае - 11, в Крыму - 27, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 17, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 2, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 579 812.

Госпитализированы за сутки 478 человек. Выздоровели 4 262 пациента, за все время - 20 986 290.

Умерло за сутки 50 человек, с начала пандемии – 391 890.