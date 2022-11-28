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В Сочи мужчина купался в шторм и утонул

В Сочи мужчина купался в шторм и утонул

Накануне вечером неподалеку от пансионата "Белые ночи" в Сочи утонул мужчина.

Спасатели выезжали на территорию необорудованного пляжа неподалеку от пансионата в 18.50. По сообщению очевидца, он видел как в штормовое море заходил мужчина, через какое-то время купающийся пропал из виду.

"К сожалению, купающийся погиб, и его тело замыло под разломанные плиты, находящиеся на берегу", - говорится в сообщении пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

Тело мужчины спасатели доставали несколько часов, так как волнение моря составляло 3-4 балла.

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