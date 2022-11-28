Жители Грузии стали часто обращаться в больницы из-за вирусов

28 ноя. 10:55

Высокая температура, кашель и другие респираторные проблемы стали главными причинами увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".

К особой осторожности врачи призывают родителей детей в возрасте до двух лет, так как бороться с распространенными сегодня вирусами трудно именно детям этой возрастной категории.

"Обращаемость увеличена как в клиниках, так и в амбулаториях. Очень распространен респираторный вирус и риновирус. Также около 20% – это коронавирус. Помимо этого, распространено несколько штаммов гриппа типа А", – цитирует телекомпания медицинского директора детской клиники имени Цицишвили Майя Чхаидзе.

Кроме того, медики заявляют, что ситуация ухудшится в декабре-январе. Они призывают граждан к вакцинации против вируса гриппа.