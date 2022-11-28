Армения готовится подставить Россию под перекрестный огонь

Завершающийся ноябрь стал самым тревожным месяцем на Южном Кавказе за два года с окончания Карабахской войны. Причина тому – ежедневные обстрелы позиций азербайджанской армии карабахскими сепаратистами из зоны временного размещения российских миротворцев. С 8 по 27 ноября боевики армянских незаконных вооруженных формирований 15 раз начинали перестрелку с азербайджанскими военными, из них большая часть произошла на прошлой неделе, в том числе по две атаки в сутки.



После капитуляции Армении в Карабахской войне и вывода армянских оккупационных сил из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов остатки боевиков в зоне временного размещения российских миротворцев время от времени предпринимали попытки напасть на позиции азербайджанской армии, но эти акты агрессии были редкими и бессистемными. Крупнейший бой произошел в августе этого года, когда вооруженные сепаратисты пытались воспрепятствовать изменению маршрута Лачинского коридора и переходу Лачина под полный контроль азербайджанских властей, но были ликвидированы в ходе операции "Возмездие".



Однако явной организованности в военных провокациях армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана до сих пор не было. Более того, после операции "Возмездие" они затихли на несколько месяцев, и во время тяжелых боев на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября в Карабахе не было совершено ни единого выстрела. Ереван в те дни развернул двунаправленную политическую кампанию: во-первых, требовал от России и ОДКБ вмешаться в ситуацию на границе с Азербайджаном, во-вторых, добивался закрепления Брюсселя и Парижа как выгодных ему посредников в армяно-азербайджанском урегулировании. Оба направления не касались темы сепаратистского проекта в Карабахе напрямую, и потому в сентябре и октябре армянские НВФ вели себя тихо.



Что же изменилось в ноябре? "Российское" и "французское" направления внешнеполитической кампании Еревана одновременно потерпели фиаско. Саммит ОДКБ в столице Армении в прошлую среду показал, что страны Организации не намерены вмешиваться в ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Никол Пашинян был настолько разозлен жестким отказом союзников (рупором которых выступил президент Беларуси Александр Лукашенко), что отказался подписывать основной документ саммита – декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также, что не менее важно, проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Таким образом, Армения не получила от России и ОДКБ того, чего хотела, и отвергла то, что ей было предложено.



Что касается возвращения Франции в урегулирование, то его провалили сами французские политики. Президент Эммануэль Макрон еще в середине октября выступил со скандальными обвинениями в адрес Азербайджана, а Сенат Франции на позапрошлой неделе принял вторую антиазербайджанскую резолюцию с требованиями ввести общеевропейские санкции против Баку. Такое поведение Парижа сделало невозможным его участие в армяно-азербайджанских послевоенных процессах. В прошедшую пятницу президент Ильхама Алиев сообщил, что Никол Пашинян предлагал ему встретиться в Брюсселе 7 декабря с условием участия Макрона, и именно это условие присутствия антиазербайджанской силы на переговорах сделало эту встречу невозможной.



Таким образом, Армения исчерпала запас дипломатических способов затормозить армяно-азербайджанское урегулирование или повернуть его в свою пользу: Россия давить на Азербайджан не будет, а Азербайджан не будет разговаривать с Францией, пока та открыто поддерживает агрессивную политику Еревана. Естественным следствием двойного фиаско в политике является обращение к традиционным для армянских властей методам военных провокаций. При этом теперь нет смысла нападать на азербайджанские позиции на границе – бои 13-14 сентября показали и то, как мощно укреплены рубежи Азербайджана, и то, как жестко он отвечает на атаки, и то, насколько неизбежны победы Баку в таких провокациях. Поэтому настала очередь для эскалации напряженности в зоне временного размещения российских миротворцев.



Режим Никола Пашиняна все так же хочет затащить Россию в конфронтацию с Азербайджаном. И если на границу двух республик Москва отказывается ставить свои войска, то в Карабахском экономическом районе АР они уже есть, а значит, можно попробовать поставить под удар российский миротворческий контингент. О том, что нападение сепаратистов на позиции азербайджанской армии готовится всерьез, говорят не только участившиеся обстрелы. В субботу был перехвачен квадрокоптер армянских боевиков, совершавший разведку за пределами зоны временного размещения российских миротворцев, а на неделе было объявлено о провозе по Лачинскому коридору военной техники. Армения вооружает НВФ в Карабахе и изучает точное расположение военных частей ВС Азербайджана, это явные признаки подготовки скоординированной атаки.



Если же российских миротворцев не удастся подставить под перекрестный огонь, Армения наверняка обратится к Западу с просьбой разместить своих миротворцев там, куда они смогут добраться. Понятно, что в Карабахский экономический район они не попадут, поскольку на это не согласится Азербайджан, но хотя бы на границе двух республик, где пока присутствуют лишь 40 гражданских наблюдателей ЕС, они способны встать. Это тоже будет антироссийский ход, подготавливающий закрытие российской военной базы в Гюмри и ослабление российско-армянских связей в военной сфере. После решения ОДКБ не помогать Армении воевать с Азербайджаном это вполне ожидаемое развитие событий.