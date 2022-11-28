Узбекистан снова снабжает Афганистан электричеством без перебоев

28 ноя. 10:23

Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан в обычном режиме, говорится в сообщении Национальной электроэнергетической компании Афганистана (DABS).

"Технические проблемы с экспортом электричества со стороны Узбекистана были решены. В результате электроснабжение Кабула и 18 других провинций восстановлено в обычном режиме", – уточнили в DABS.

Веерные отключения электричества были зафиксированы во многих регионах Афганистана. По данным афганской стороны, это связано с сокращением поставок из Узбекистана. В Ташкенте ситуацию не комментировали, при этом в Узбекистане также наблюдались проблемы с электроэнергией, были отключения.

Электроэнергия поставляется из Узбекистана в Афганистан с 2002 года. В 2022 году объем поставок составит 2 млрд кВт/ч электроэнергии на $100 млн.