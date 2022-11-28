Российские стройкомпании отправятся с бизнес-миссией в Узбекистан

28 ноя. 10:15

Представители отечественных строительных компаний представят в Узбекистане свою продукцию, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

"В Ташкенте 5-6 декабря 2022 года состоится Международная деловая миссия компаний в сфере строительства. В миссии примут участие 15 перспективных российских компаний-экспортеров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участие в миссии примут производители кирпича, неизолированной кабельной продукции, дверей и других материалов для строительства, ремонта и производства. Также состоятся встречи российских бизнесменов с потенциальными узбекскими партнерами.

В РЭЦ добавили, что бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Krokus Plaza в центральном деловом районе города.