Сунак призвал равняться на Россию

28 ноя. 10:01

Британский премьер Риши Сунак призвал Лондон выстраивать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Москва и Пекин, пишет издание Bloomberg.

Также он заявил о неэффективности выстраивания политики на краткосрочную перспективу в текущих условиях.

"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом мы совершим революционный скачок", - цитирует издания слова премьера.

При этом газета отмечает, что Сунак отказался от плана экс-премьера Лиз Трасс объявить Китай угрозой для Великобритании.