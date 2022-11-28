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Сунак призвал равняться на Россию

Сунак призвал равняться на Россию

Британский премьер Риши Сунак призвал Лондон выстраивать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Москва и Пекин, пишет издание Bloomberg.

Также он заявил о неэффективности выстраивания политики на краткосрочную перспективу в текущих условиях.

"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом мы совершим революционный скачок", - цитирует издания слова премьера.

При этом газета отмечает, что Сунак отказался от плана экс-премьера Лиз Трасс объявить Китай угрозой для Великобритании.

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