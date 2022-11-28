"Москвич" выпустит автомобиль из отечественных компонентов в 2025 году

28 ноя. 9:56

Через три года завод "Москвич" планирует выпустить автомобиль из отечественных компонентов и на отечественной платформе, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год - целевой, когда машина уже должна быть", - заявил он.

В настоящее время на заводе "Москвич" идет серийная сборка, в конце 2023 года планируется выход на объем локализации, сопоставимый с заводом "Рено" до ухода бренда из страны.

"Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год - максимальная локализация компонентов", - отметил Ликсутов.