В Казахстане утвержден график проведения выборов в сенат

28 ноя. 9:40

Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила график проведения выборов сенаторов.

Выдвижение кандидатов начинается 29 ноября и заканчивается 14 декабря в 18.00, регистрация кандидатов - с 29 ноября до 24 декабря 18.00, предвыборная агитация стартует 24 декабря и завершится 13 января в 00.00, рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Выборы в сенат состоятся 14 января, 13 января объявлено днем тишины.

Итоги ЦИК республики подведет до 20 января.

Регистрация кандидатов в депутаты сената осуществляется областными, городов республиканского значения и столицы комиссиями при наличии всех необходимых документов.