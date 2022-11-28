Армянские военные и НВФ обстреливали позиции Азербайджана всю ночь

28 ноя. 9:20

Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу со стороны армянских военных сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что с 17:10 27 ноября до 01:25 28 ноября по местному времени ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Гараиман Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кельбаджарского района, Астаф Дашкесанского района и Агдам Товузского района.

Также с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, обстреливали позиции азербайджанской армии в Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.