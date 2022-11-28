Интересные факты о купюрах и монетах Турции

28 ноя. 8:55

Дизайн турецких купюр был утвержден в 2009 году, их номинал варьируется от пяти до 200 лир. Также в ходу мелкие разменные монеты, достоинством от лиры и ниже.

«На аверсе всех разновидностей турецкой валюты изображен основатель и первый президент Турецкой Республики Ататюрк. На монетах он располагается в профиль, а на банкнотах, с ростом номинала, постепенно поворачивается лицом к зрителю», - говорится в материале, опубликованном на сайте о нумизматике «Я – коллекционер».

Кроме того, исторические личности на реверсе бумажных денег располагаются в обратном хронологическом порядке: чем выше номинал, тем раньше они жили.