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Кисловодск признан одним из лучших осенних курортов России 

Кисловодск признан одним из лучших осенних курортов России 

По результатам опроса, участниками которого стали пять тысяч россиян, Кисловодск, Санкт-Петербург и Калининград признаны лучшими осенними курортами России.   
"Кисловодск в этом году бьет рекорды по посещаемости. С начала года курорт посетило уже более 350 тысяч человек. Загрузка санаториев этой осенью в среднем составила 90%. Также много туристов останавливается в гостиницах", - поделился глава города Евгений Моисеев, сославшись на исследование сервиса бронирования жилья "Суточно.ру". 
"Отдыхающие все чаще стали приезжать к нам не за санаторным лечением, а просто на экскурсии по достопримечательностям и, чтобы посетить культурные и спортивные мероприятия", - отметил глава Кисловодска.

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