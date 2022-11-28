Кисловодск признан одним из лучших осенних курортов России 

28 ноя. 9:05

По результатам опроса, участниками которого стали пять тысяч россиян, Кисловодск, Санкт-Петербург и Калининград признаны лучшими осенними курортами России.

"Кисловодск в этом году бьет рекорды по посещаемости. С начала года курорт посетило уже более 350 тысяч человек. Загрузка санаториев этой осенью в среднем составила 90%. Также много туристов останавливается в гостиницах", - поделился глава города Евгений Моисеев, сославшись на исследование сервиса бронирования жилья "Суточно.ру".

"Отдыхающие все чаще стали приезжать к нам не за санаторным лечением, а просто на экскурсии по достопримечательностям и, чтобы посетить культурные и спортивные мероприятия", - отметил глава Кисловодска.