Кварацхелия был признан самым ценным игроком чемпионата Италии

28 ноя. 8:25

Менеджер итальянского направления немецкого спортивного портала Transfermarkt Аниелло Лучано выразил уверенность в том, что полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является самым ценным игроком серии А.

"На данный момент (в итальянской Серии А) самым ценным игроком является Кварацхелия. Старт сезона показал его прогресс, который связан не только с текущим сезоном – Квара с самого начала своей карьеры показывал, что у него, несомненно, хорошие качества, но он еще не использовал весь свой потенциал", – приводит слова Лучано Sputnik Грузия со ссылкой на радио Radio Crc.

Далее он отметил, что "Наполи" – один из клубов, обладающим отличным балансом с точки зрения общей стоимости футболистов команды и состава игроков.