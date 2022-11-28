В Турции рассказали о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска

28 ноя. 8:01

Начало новой эры в отношениях Анкары и Дамаска возможно с большой долей вероятности, заявил депутат от правящей турецкой Партии справедливости и развития Орхан Мириоглу, отметив, что о всестороннем сотрудничестве пока говорить рано.

Ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.

"Очень трудно сказать, что с Сирией начался процесс, который можно расценивать как четкий ответ на вопросы: "Как?", "Когда?", "С кем?" и "Почему?" Сирийская сторона, похоже, хочет, чтобы переговоры проходили в третьей стране, которой, скорее всего, будет Россия. Поэтому говорить о всестороннем сотрудничестве пока рано", - приводит слова собеседника РИА Новости.

"Начало новой эры в отношениях между Дамаском и Анкарой до выборов также возможно, и это очень большая вероятность. Однако очевидно, что мы еще далеки от идеи "партнерства в действии", - сказал Мариоглу.