Ставропольский автопарк прирос техникой для сферы водоснабжения

28 ноя. 8:45

Согласно поручению губернатора Владимира Владимирова были выделены средства на 103 миллиона рублей для закупки новых автоцистерн и пяти экскаваторов.

Стало известно, что автоцистерны уже работают в Кочубеевском, Александровском, Новоалександровском, Нефтекумском, Андроповском округах, городах Кисловодск и Железноводск и прилегающих к ним населенных пунктах.

Они предназначены для оперативного подвоза воды потребителям. Экскаваторы стали незаменимыми помощниками при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также при прокладке новых трубопроводов.