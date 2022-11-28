Морозы не отпустят Казахстан 

28 ноя. 6:55

Синоптики предупреждают, что большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона. В связи с этим ожидается ясная и морозная погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке страны пройдет снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, на востоке – низовая метель. По Казахстану ожидается усиление ветра", – информирует "Казгидромет".

Уточняется, что на севере, востоке, в горных районах области Жетысу, ночью на юго-востоке Кызылординской, на горных перевалах Туркестанской областей ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

В Астане переменная облачность без осадков, ветер 7-12 м/с, днем столбики термометров замрут на отметке -15-17, ночью -23-25. В Алматы также облачно с прояснениями, днем -1-3, ночью -8-10. Ветер – 2-7 м/с.