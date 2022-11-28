Карпин ответил на критику Губерниева

28 ноя. 6:25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил состав национальной команды после слов комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее он критиковал игру команды в последних товарищеских матчах, отметив, что ему тоскливо это смотреть.

«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», - приводит слова наставника «Чемпионат».

Напомним, что в ноябре подопечные Карпина провели два товарищеских матча с командами Таджикистана и Узбекистана, которые закончились нулевыми ничьими.