Новые текстильные производства запустят в будущем году в Кабардино-Балкарии

28 ноя. 5:08

В текстильном производстве в городе Баксане появится 250 новых рабочих мест в начале будущего года, написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале.

По его словам, при содействии Минпромторга РФ в республике будет воплощаться в жизнь инвестпроект крупного текстильного завода, его инициатор - один из ведущих отечественных производителей.

Коков отметил, что для развития экономики имеет большое значение создание индустриальных и технопарков, один из которых появится в промышленной зоне Нальчика - как шаг для развития легкой промышленности.

"Практически решен вопрос расширения швейного производства в Баксане. В январе будут запущены новые производственные площади на 250 рабочих мест, рассматриваем создание аналогичного производства и в Урванском районе", - подчеркнул чиновник.