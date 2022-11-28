Китай потрясло на 4,9 

28 ноя. 6:45

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

«Эпицентр находился на расстоянии 136 км к западу от города Кашгар, где проживают 506 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данных о пострадавших или разрушениях нет.