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Китай потрясло на 4,9 

Китай потрясло на 4,9 

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. 
«Эпицентр находился на расстоянии 136 км к западу от города Кашгар, где проживают 506 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км», - говорится в сообщении. 
Уточняется, что данных о пострадавших или разрушениях нет.

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