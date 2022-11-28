Бесплатные для продавцов придорожные ярмарки появятся в Крыму

28 ноя. 3:05

Ярмарки с сельскохозяйственной продукцией появятся вдоль дорог Крыма, такую инициативу озвучил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Telegram.

По его словам, в курортный сезон они должны быть открыты вдоль трассы "Таврида" и на дорогах, ведущих к новым субъектам РФ.

"У людей должна быть возможность реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию без платы за аренду торговых мест", - подчеркнул Аксенов.

Глава республики уточнил, что ярмарки должны находиться на съездах и примыканиях дорог, а также "у выезда из любого района или города".