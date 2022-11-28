Путин и Токаев обсудят отношения Казахстана и РФ в Москве

28 ноя. 6:05

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который в воскресенье прибыл в Москву по приглашению главы российского государства. Это первый визит руководителя Казахстана после переизбрания на пост главы республики.

По данным официальной Москвы, на встрече "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве". "Это будет полноформатный, очень-очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Далее он отметил, что после протокольной части переговоры глав государств продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам планируется подписание документов, в том числе Декларации между РФ и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.