Дагестан построит ветряки, солнечные станции и ГЭС на 75 млрд рублей

28 ноя. 1:03

Как сообщил глава Минэнерго Дагестана Ризван Мурадов, в течение шести лет республика инвестирует 75 млрд рублей в строительство ветропарков, солнечных и гидроэлектростанций.

"В ближайшие шесть лет планируется реализовать крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет о сумме более 75 млрд рублей вложений. Это внушительные инвестиции для республики", - приводит его слова ТАСС.

На данный момент ГЭС в Дагестане уже вырабатывают электричество на 60% потребностей республики. Новые электростанции увеличат производство энергии в Дагестане на 24%, то есть на 1,2 млрд кВт часов в год.

Напомним, что в июле в Южно-Сухокумске заработала крупнейшая дагестанская солнечная станция площадью свыше 30 га.