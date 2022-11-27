МИД КНР: Китай усилит сотрудничество с Россией независимо ни от чего

27 ноя. 23:12

Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским послом в Китае Игорем Моргуловым заявил, что сотрудничество двух стран будет усилено независимо от положения дел на мировой арене.

"Независимо от того, какие изменения произойдут в международной обстановке, Китай и Россия, два великих соседа, продолжат усиливать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между собой", - сказал Ван И.

Министр иностранных дел Китая добавил, что Пекин и Москва вместе будут отстаивать справедливость в мире.