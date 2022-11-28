Обзор СМИ Кавказа 21 - 27 ноября

В Кабардино-Балкарии самой перспективной и быстро развивающейся отраслью животноводства назвали птицеводство, на долю которого приходится почти половина ежегодного объема производства мяса. Птицеводческий подкомплекс региона обладает большим запасом прочности, тесно взаимосвязан с другими отраслями сельского хозяйства. В него входят специализированные промышленные предприятия по производству птицеводческой продукции, комбикормовая промышленность, комбинаты и цеха по переработке птицы, другие сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда".

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства КБР Тимур Вадахов, последние годы птицеводство республики демонстрирует значительные темпы роста. Происходит это в основном за счет высокой доли в общем объеме производства птичьего мяса представителей малого агробизнеса – личных и фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Численность поголовья птицы во всех категориях хозяйств КБР – порядка 3,6 млн, птицы в хозяйствах населения 50,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 13,7%. В бройлерном производстве необходимо углубление переработки мяса, поскольку в настоящее время еще 45% конечного продукта реализуется только тушками. По мнению замминистра, проблемой для многих птицеводческих предприятий различных форм собственности остается отсутствие собственного кормопроизводства и низкая доля птицы отечественной селекции.

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Дагестан в силу своего географического положения оказался на перекрестке многих международных транспортных коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад". Тем не менее до последнего времени не очень высокими темпами развивалась в республике транспортная инфраструктура, в международных цепочках логистики Дагестан практически не участвовал. Сейчас грузооборот портов Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов, автомобильных и железнодорожных подходов к ним сокращается. На этом фоне наблюдается переориентация грузопотоков на восточный и азиатские товарные рынки, в том числе через международный транспортный коридор "Север – Юг". Из этого следует, что транспортный комплекс Дагестана в составе железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта стал стратегически значимым не только для России, но и для прикаспийского, среднеазиатского и юго-восточного макрорегионов, пишет газета "Дагестанская правда".

Но готова ли республика к возрастающим транспортным и грузовым потокам? Как считает автор статьи, железная дорога, аэропорт и морской порт смогут осилить возросшие нагрузки. Проблемы возникают лишь с автомобильным транспортом. Но и они решаются. Свидетельством тому работы, проводимые на Федеральной автодороге Р-217 "Кавказ", которая берет свое начало от Федеральной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Ее общая протяженность около одной тысячи километров. В Дагестане дорога проходит до государственной границы РФ с Азербайджаном. На дагестанском участке с начала года грузопоток увеличился на 40 %. Но из 276 км четыре полосы имеют только 65. Как заявляют в управлении дороги, до конца 2024 года в Дагестане четырехполосной станет не менее половины ее протяженности. Сейчас активными темпами ведется капитальный ремонт семи наиболее загруженных участков протяженностью 78 км.

Кроме того, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году, по данным Россавтодора, четырехполосными в Дагестане сделают 8 км автомобильной дороги регионального значения в обход села Манаскент с подъездом к санаторию "Каспий". Также четырехполосными после капитального ремонта в 2022 году станут 4 км автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб. В Упрдор "Кавказ" заверяют, что скорость выполнения работ не повлияет на качество: каждый этап производства проверяют сотрудники дорожной лаборатории при отделе контроля качества и специалисты стройконтроля. По мнению ученых, Дагестан располагает конкурентными преимуществами, по сравнению с другими регионами РФ, при реализации новых технологий, связанных с использованием местных стройматериалов, ведущих к повышению качества дорог и удешевлению из строительства.

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В этом году экспорт югоосетинского вина в Россию вырос на 50% - до более 1,25 млн литров. По темпам прироста поставок данного напитка в РФ за январь-сентябрь 2022 года республика заняла второе место, пропустив вперед только Узбекистан. Как рассказал "Спутник-Южная Осетия" торговый представитель РЮО в РФ Таймураз Гогинов, вина Южной Осетии продаются практически во всех регионах России. Средняя цена на полке, в зависимости от географии, сорта и выдержки, варьируется от 300 до 600 рублей. Вина в основном импортируют компании "Руссан", "Экспресс Вин" и "Алкобренд". Гогинов отметил, что наращивание производства вина на экспорт улучшит экономическое состояние республики в целом. Речь идет об увеличении ВВП, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктурных транспортных компаний, а также заводов, производящих этикетки, коробки, бутылки и другие компоненты производства, ориентированного на экспорт. Благодаря увеличению экспорта хорошего вина в Россию, Южная Осетия станет более узнаваемой и привлекательной. По словам Гогинова, рост экспорта вина – это результат маркетинговой работы Минэкономразвития РЮО. Югоосетинская продукция участвует в продовольственных выставках, включая крупнейший в РФ и Восточной Европе международный форум "Продэкспо", а также VINORUS в Краснодаре. Согласно данным министерства, с 2019 по 2021 год экспорт алкогольной продукции в РФ увеличился на 178,72%. В 2019 году алкоголь вывозился на сумму 1205 млн дол., в 2020 – на 2029 млн, в 2021 – на 3,358 млн. Налоговые поступления от экспорта алкогольной продукции в бюджет республики за последние годы увеличились более чем в четыре раза – в 2019 году с 211,6 тыс. рублей до 977,7 тыс. рублей по свежим ноябрьским данным.

При вывозе продукция не облагается налогом на добавленную стоимость. Помимо выгодного импорта – невысокой выходной стоимости и интереса потребителя – Южная Осетия привлекательна и для вложений. По словам министра экономического развития республики Дзамболата Тадтаева, государство предоставляет инвесторам льготные условия налогообложения. Закон "Об инвестиционной деятельности в Республике Южная Осетия" дает полные гарантии как для иностранных, так и для национальных инвесторов. В зависимости от вида проекта, инвесторы получают различные послабления. Либо инвестор не уплачивает налоги на прибыль и имущество на время самоокупаемости, либо он освобождается от налогов на прибыль и имущество на 50%. Благодаря этому Южная Осетия успешно конкурирует на винном рынке с более опытными поставщиками – Абхазией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. По мнению экспертов, благодаря лояльному законодательству и привлекательному бизнес-климату с новой для российского рынка винодельческой республикой можно смело сотрудничать.

Эксперты отмечают также рост экспорта пива и бренди. По словам Гогинова, "Высокогорная кельская пивоварня" Южной Осетии начнет свои поставки в РФ уже в декабре 2022 года. В будущем году российскому потребителю предстоит попробовать и кальвадос компании "Санафсир". "У нас в этом году был хороший урожай яблок, 175 тонн для кальвадоса. С февраля тоже будем экспортировать", – поделился глава компании Алан Гаглоев. Из всей территории Южной Осетии для выращивания винограда подходит 9000 га, но освоено из них только 1500 га.

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Экологический маршрут "Карцинский хребет" обустроен в Карцинском ущелье. Он начинается от развалин села Верхний Карца (1341 м над уровнем моря) на южном склоне Карцинского хребта, далее проходит по лугам южного склона на гребень хребта до его высшей точки – горы Ольдуханхох (1845 м над уровнем моря). С нее открывается потрясающий вид на весь массив горы Кариухох - второй по высоте вершины Скалистого хребта в республике, а также на широколиственные грабово-буковые леса северного склона Карцинского и Лесистого хребтов, пишет газета "Северная Осетия". На днях на маршруте, в Горном Карца на территории Северо-Осетинского государственного заповедника открыли новую смотровую площадку. Данный туристический объект, созданный при помощи спонсора – ПАО "РусГидро" в рамках проекта "Экологические тропы", стал пятым подобным объектом в Северо-Осетинском заповеднике и седьмым – на территории Северной Осетии. С него на север просматривается вся Северо-Осетинская наклонная равнина вплоть до Владикавказа на востоке и Кабардино-Сунженского хребта. В утренние и вечерние часы в урочище Агом, непосредственно под обзорной площадкой, можно увидеть обитателей здешних мест - косуль, кабанов, благородных оленей. Но особый интерес представляют зубры, самые крупные млекопитающие Европы. Их основными местами обитания в республике являются склоны Карцинского и Лесистого хребтов.

На территории Северной Осетии зубр был уничтожен предположительно в конце XVIII – начале XIX веков. Новая история началась в 1964–1968 годах, когда в заказник "Цейский" завезли 47 голов первых гибридов кавказского и беловежского подвидов. Популяция стала расти, достигнув к 1990 году численности в 220 особей. Однако к середине 1990-х всплеск браконьерства и неблагоприятные погодные условия сократили число зубров в заказнике до 40 животных. После завозов 20 особей из Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника в 2010 и 2012 годах популяция зубров вновь стала расти. По данным последних учетов, в заказнике и на участке Шуби – Карца Северо-Осетинского заповедника насчитывается 117 особей.

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Московские ученые заинтересовались артефактами из древней усыпальницы Ингушетии. Как информирует газета "Ингушетия", группа сотрудников Института этнологии и антропологии им. Н. Миклухо-Маклая РАН прибыла в республику для исследования останков, найденных в обрушившемся склепе в горном Джейрахском районе. В конце августа текущего года на территории башенного комплекса Цори при обвале одного из средневековых наземных склепов были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, головные уборы как мужские, так и женские, посуда, музыкальные инструменты и почти полный комплект воина. Московские антропологи будут проводить исследования костных останков из склепа в Цори, в частности, краниологический и одонтологический анализы. Это позволит определить половозрастные характеристики того или иного человека, различные патологии, в том числе и остатки болезней, которые протекали при их жизни, травмы, которые можно проследить по наружным признакам костного материала.

По словам замруководителя ГКУ "Археологический центр им. Е. Крупнова" Умалата Гадиева, черепа некоторых погребенных несли явные следы искусственного воздействия, очевидно связанного с трепанацией. В 2018-2021 годах в рамках работы антропологической экспедиции исследователи неоднократно сталкивались с такими случаями в склепах горной Ингушетии. Подобные факты специалистами отмечались на территории региона и ранее, в частности, советскими археологами и антропологами. Из этнографии и фольклорных источников, дошедших до наших дней, известно, что в горной Ингушетии были мастера медицины, которые производили хирургические операции на мозге. В частности, знаменитым врачевателем являлся Бунухо Точиев, занимавшийся лечением болезней, связанных, в том числе, и с головными болями. Есть сведения, что в подобных случаях делались специальные отверстия в черепной коробке, с мозгом производились определенные манипуляции, часто используя при этом курдючный жир. Гадиев добавил, что по результатам совместных работ с антропологами будут подготовлены научные статьи, которые планируются издать в российских и международных научных журналах. В будущем ученые планируют подготовку монографии по теме "Антропология средневековой Ингушетии".

В Ингушетии не так быстро, как хотелось бы, но проводится работа по восстановлению памятников истории и культуры, отмечает издание. Осенью минувшего года в горном районе торжественно открыли отреставрированный башенный комплекс замкового типа Бишт. Работа велась 3,5 года. Восстановлено более 80 объектов.В этом году стартовала реставрация средневекового башенного комплекса Ний. Речь идет о родовом башенном комплексе тейпа Евлоевых. Памятник восстановят за счет внебюджетных средств.